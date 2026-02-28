TRENTO. Il Simposio di Trento festeggia sabato 28 febbraio, dalle 22, i suoi primi vent’anni e lo fa con un party segnato dalla musica di Micky PDj insieme a Sandy T legate al mondo Lgbt. Vent’anni intensi come ci ha spiegato Andrea Bosisio, anima del locale di via Rosmini, insieme alla moglie Michela e al fratello Giuliano: “Anni segnati da tanti momenti belli come quelli legati alla dimensione dei concerti e dei dj setma anche momenti difficili come quelli segnati dalla pandemia Covid e le leggi sull’alcool che hanno cambiato davvero il mondo per i locali”.



Il loro obiettivo è sempre stato quello di offrire un locale in cui sentirsi a proprio agio e parlare con le persone, un locale informale in cui sedersi, conoscere persone e ascoltare buona musica. Al Simposio in questi vent’anni sono passate tantissime band che hanno proposto il loro sound sia con brani originali che cover band: “Da noi - spiega Giuliano - hanno suonato tantissime band di ogni genere dal rock al pop fino a quelle legate alle rassegne dedicate jazz e ad altre sonorità”.



Negli ultimi anni il quadro è cambiato anche per le difficoltà di rientrare nei costi visti i cachet richiesti giustamente dai gruppi: “Da qui la scelta di proporre sempre più i dj set e karaoke rivolti anche al mondo universitario su cui puntiamo molto e di conseguenza abbiamo richiesto la licenza per diventare un locale da ballo e poter far musica fino a tarda ora”.



Su questo fronte da evidenziare il successo della rassegna “Simposio sonoro. Solo vinile” organizzata da "Giustamentelive_Gius" (alias Giuseppe Marchi) che ha visto in consolle una serie di dj selecter, trentini e non solo, con una selezione rigorosamente nel segno del vecchio, caro, vinile.In questo contesto l’ultimo appuntamento sarà quello del 13 marzo con la selezione sonora di Kandy Kandy.