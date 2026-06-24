ROMA. Il futuro di Federica Sciarelli in Rai resta ancora da definire. Con il contratto della giornalista in scadenza alla fine di luglio, l'azienda e la conduttrice stanno valutando insieme le possibili prospettive professionali per le prossime stagioni televisive.



A renderlo noto è stata la stessa Rai attraverso una nota ufficiale, nella quale si sottolinea come siano in corso riflessioni sia sul percorso professionale della giornalista sia sugli eventuali nuovi progetti che potrebbero vederla protagonista all'interno del servizio pubblico.



Parallelamente, l'attenzione si concentra anche su "Chi l'ha visto?", trasmissione di Rai3 che da oltre vent'anni identifica il volto televisivo di Sciarelli. Il programma rappresenta uno dei punti di riferimento dell'offerta informativa della Rai e l'azienda starebbe valutando anche le possibili soluzioni per garantire continuità alla trasmissione nel caso di un futuro passaggio di testimone.



Secondo quanto emerge, al momento la giornalista non avrebbe ancora sottoscritto alcun nuovo accordo con la Rai. Mercoledì della prossima settimana andrà in onda l'ultima puntata stagionale di "Chi l'ha visto?", anche se Sciarelli resterà disponibile per eventuali appuntamenti speciali qualora si verificassero sviluppi rilevanti o svolte significative nei casi seguiti dalla trasmissione.