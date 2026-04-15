Torna in scena Nonna Nunzia: sabato 18 aprile alle 21 il sipario si alza al teatro comunale di Cembra per una nuova tappa dello spettacolo “Spazio, ultima dentiera”, dopo una lunga serie di repliche da tutto esaurito registrate da gennaio. Negli ultimi mesi il tour ha fatto segnare quasi una ventina di sold out, confermando il forte richiamo del personaggio ideato da Mario Cagol. La data successiva, in programma il 24 aprile a Borgo Valsugana, è già esaurita, mentre cresce l’attesa anche per l’appuntamento di Cembra.



Al centro dello spettacolo c’è proprio Nonna Nunzia, protagonista di una missione tanto improbabile quanto decisiva: salvare il sorriso del pianeta Terra. Un viaggio che la spinge oltre ogni confine, fino allo spazio profondo, tra situazioni surreali, ritmo serrato e momenti di pura comicità.



Accanto a lei il nipote Andrea “Candriài”, compagno di avventure in un susseguirsi di gag e dialoghi veloci che costruiscono una comicità diretta e coinvolgente. Informazioni e prevendite su www.mariocagol.com