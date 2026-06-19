TRENTO. Sono Giovedimaggio, Zero Asteroidi (nella foto), Sogni dell’Adige e Medaglia i protagonisti della prima serata di selezioni per il Trentino Alto Adige del contest Arezzo Wave che si terranno all’Alba Brasserie di Pergine (Ore 20; ingresso libero).

Giovedimaggio è un artista originario di Trento, classe 2000. Fin dai suoi primi passi nell'universo musicale, ha scelto di non incasellarsi in un solo genere, ma di lasciarsi attraversare da tutto ciò che lo ispira: dal pop al rap, dall'elettronica alla canzone d'autore, creando un linguaggio musicale personale e in continua evoluzione. L'incontro con Fabio, produttore e sound engineer veronese, ha rappresentato un punto di svolta: una collaborazione profonda che ha dato voce e forma concreta alla sua passione, trasformando l'urgenza di esprimersi in una ricerca sonora fatta di dettagli emotivi e scelte coraggiose.

Ogni brano è un passo in più verso un'identità artistica che cresce, si definisce e si mette in discussione. Giovedimaggio ha ancora tanto da raccontare e da esplorare, ma con una certezza: fin dall'inizio ha sognato di trasmettere la sua voglia viscerale di fare musica, e oggi quel sogno sta prendendo vita.

Sogni dell’Adige è un progetto musicale nato a Rovereto nell’autunno del 2018 da un’idea di Fabio Soldi e Federico Dapor.

Come spesso accade nel mondo della musica, anche il nostro progetto è stato creato in equilibrio tra «ironia» e «serietà». Le nostre canzoni raccontano avventure e casini dell’esistenza quotidiana, cercando di mostrare sempre il lato ironico della condizione umana. Ironia della sorte, entrambi siamo musicisti e, aggiungendo un pizzico di serietà al mix dei brani, nel vicino 2018 ci siamo detti: «perché non mettere in piedi un gruppo?». Gruppo che fin dal principio è sempre stato un «duo musicale»: due chitarre e due voci.

A questa strumentazione di base, spesso aggiungiamo un basso elettrico e una cassa, mantenendo comunque la soluzione del «duo».

Medaglia è un progetto di nuovo cantautorato basato a Trento, nato per raccontare distanze e intrecci. Nel 2023 viene pubblicato l'EP "Lontano, adagio", contenente sette brani che raccontano il tema della distanza. Due anni dopo escono i singoli "Mangiamusica" e "L'Elefante nella Stanza"e oggi è al lavoro sul nuovo album.

Dietro la sigla di Zero Asteroidi c’è trio rock garage che nasce dal bisogno di suonare senza filtri. Due chitarre e una batteria che bastano a riempire ogni spazio, costruendo strutture ispirate al blues e alla psichedelia più libera. Il suono è crudo, diretto, pieno di energia e improvvisazione. Zero Asteroidi è rumore che diventa forma, caos che si fa ritmo, emozione che esplode.