TRENTO. Poco più di un milione di euro per sostenere gli investimenti delle aziende vitivinicole trentine, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla digitalizzazione. La Giunta provinciale, su proposta dell’assessora all’agricoltura Giulia Zanotelli, ha approvato il bando relativo all’intervento W006, mettendo a disposizione complessivamente 1.000.291,49 euro.

Le domande potranno essere presentate dal 1° ottobre fino alle ore 12 del 30 novembre 2026, salvo eventuali proroghe. La procedura sarà interamente informatizzata attraverso il portale provinciale dedicato. La misura rientra nel Piano strategico della Pac 2023-2027 e amplia gli strumenti già previsti per il settore vitivinicolo, introducendo un sostegno specificamente rivolto agli investimenti in sostenibilità e innovazione.

Tra le spese che potranno beneficiare dei contributi figurano l’acquisto di apparecchiature destinate alla produzione di precisione o digitalizzata. Sono inoltre finanziabili interventi per la conservazione del suolo e per aumentarne la capacità di sequestrare carbonio, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della produzione vinicola e favorire l’adozione di nuove tecnologie nelle aziende.

Il bando è stato approvato nel rispetto delle scadenze fissate dal Ministero dell’Agricoltura, in attesa della circolare dell’organismo di coordinamento Agea e delle successive istruzioni operative dell’Agenzia provinciale per i pagamenti. Se queste dovessero introdurre disposizioni differenti rispetto ai criteri appena approvati, la Giunta provincialeprovvederà ad adeguare il bando con una nuova deliberazione.