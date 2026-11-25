TRENTO. Un fiocco rosso indossato dai consiglieri provinciali, un minuto di silenzio in aula e una sedia vuota nell’atrio di Palazzo Trentini. Anche il Consiglio provinciale di Trento ha voluto celebrare oggi, mercoledì 25 novembre 2026, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

I fiocchi distribuiti ai consiglieri sono stati realizzati nell’ambito del progetto Le Formichine di Rovereto, gestito dalla Fondazione Famiglia Materna e dalla cooperativa sociale Punto d’Approdo. Una realtà che accompagna le donne vittime di violenza o in condizioni di fragilità nel percorso verso l’autonomia personale ed economica, attraverso l’inserimento lavorativo.

Il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini ha sottolineato l’importanza di dare visibilità a queste esperienze. «La violenza contro le donne è un attacco alla dignità e alla libertà della persona, ma anche al tessuto di fiducia e rispetto su cui si fondano le nostre comunità», ha dichiarato, ribadendo la responsabilità delle istituzioni e dei singoli cittadini.

Una delegazione delle Formichine ha consegnato i fiocchi al presidente Soini, alla vicepresidente Mariachiara Franzoia e alla presidente della Commissione Pari Opportunità Marilena Guerra. L’iniziativa si è conclusa con un minuto di silenzio in apertura della seduta, in memoria delle vittime della violenza sessista.

Nell’atrio di Palazzo Trentini è stata inoltre collocata una sedia rossa vuota, simbolo dell’assenza delle donne uccise per mano maschile e richiamo alla responsabilità collettiva nel contrasto alla violenza di genere.