TRENTO. Le nuove regole del bando OCM Promozione sono “una boccata d'ossigeno”, ma da sole non bastano a frenare la flessione dell'export. È quanto afferma Coldiretti Trentino Alto Adige in merito alla pubblicazione del nuovo bando, sottolineando come il calo delle esportazioni nel 2025 (-3,7% totale, con picchi del -9,2% negli Usa) richieda un intervento straordinario con risorse europee.



"È necessario un modello simile al PNRR per rafforzare il sostegno alle imprese in questa fase complessa", dichiara il presidente Gianluca Barbacovi. Pur apprezzando la maggiore flessibilità e l'anticipo dei tempi d'attuazione del nuovo bando, Coldiretti chiede politiche ancora più incisive per garantire la redditività del comparto vitivinicolo italiano sui mercati internazionali.