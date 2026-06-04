TRENTO. La Provincia autonoma di Trento ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due assistenti all’ufficio tecnico da inserire nel settore aeronavigante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

Le figure selezionate avranno l’incarico di deputy del responsabile tecnico Camo postholder. Si tratta di personale specializzato destinato ai ruoli provinciali, nell’ambito dell’attività tecnica collegata al settore aeronautico del corpo.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate tramite posta elettronica o Pec all’indirizzo serv.personale@pec.provincia.tn.it entro le ore 12 di venerdì 3 luglio 2026. La richiesta va redatta in carta semplice, seguendo il fac-simile allegato al bando.

Il concorso prevede una prova scritta e una prova orale, pensate per verificare il livello di preparazione professionale richiesto. Per partecipare servono un diploma quinquennale a indirizzo tecnico-scientifico, almeno due anni di esperienza, anche non continuativi, in un ufficio tecnico di un’impresa aeronautica e una conoscenza dell’inglese scritto e parlato pari al livello B1. L’idoneità psicofisica sarà accertata prima dell’assunzione dal medico di fiducia del Corpo permanente dei vigili del fuoco.