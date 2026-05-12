TRENTO. Approvato dalla Provincia il bilancio di esercizio 2025 di Itea Spa con ricavi per circa 53 milioni di euro, l'utile d'esercizio pari a 173.855 euro e un patrimonio netto di 933.638.609 euro.

Itea ha triplicato il volume degli investimenti, raggiungendo quota 39,7 milioni (+252% rispetto agli 11,2 milioni del 2024). Sono stati recuperati e rimessi a disposizione 503 alloggi mentre gli investimenti destinati alla riqualificazione energetica superano i 30 milioni di euro.

Sul fronte delle nuove realizzazioni, prosegue il cantiere di viale dei Tigli a Trento ed è stata avviata la progettazione per 38 futuri alloggi a Riva del Garda, in località Alboletta. "Non siamo ancora fuori dall'emergenza ma va dato atto al Consiglio di amministrazione, alla direzione e a tutta la società di lavorare a pieno regime sapendosi mettere in gioco. Un segnale positivo da riconoscere e incoraggiare", ha commentato l'assessore Simone Marchiori.