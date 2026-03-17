TRENTO. L'aggressione è avvenuta alle 2.30 circa, in centro città, nella notte tra sabato e domenica: vittima un 24enne, raggiunto da due fendenti nella parte laterale e alla base del collo. I tagli fortunatamente sono poco profondi e il referto medico indica una prognosi di guarigione di una trentina di giorni.

Ma più che nella "sostanza" delle ferite, la gravità dell'episodio sta nella dinamica in sé e nella modalità dei fatti: per questo motivo la procura sta valutando di aprire un fascicolo non per lesioni aggravate, ma per la ben più pesante accusa di tentato omicidio.

Il soggetto che impugnava il coltello ha fatto perdere le proprie tracce, così come le persone che erano con lui. Sono almeno tre i giovani fuggiti.

Sull'episodio indagano gli investigatori della squadra mobile di Trento.

Tutti i dettagli sull’Adige oggi in edicola.