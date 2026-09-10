TRENTO. Traffico in tilt sulla statale 47 della Valsugana, dove da ore la circolazione è fortemente rallentata in direzione Trento. Un incidente stradale sta provocando pesanti disagi lungo il tratto compreso tra Pergine e il capoluogo, oggi – giovedì 10 settembre.

Sulla Ss47 si è formata una lunga colonna di veicoli e la situazione resta particolarmente critica per chi viaggia verso Trento. Il traffico, già intenso nelle ore del mattino, è praticamente bloccato in diversi tratti.

Pesanti le ripercussioni per i numerosi automobilisti e pendolari che utilizzano quotidianamente la Valsugana per raggiungere il capoluogo.