ROMA. La montagna non può più vivere soltanto di turismo invernale, ma deve diventare una destinazione attrattiva durante tutto l'anno, capace soprattutto di garantire lavoro, servizi e prospettive a chi la abita. È il messaggio lanciato da Valeria Ghezzi, presidente di Anef, l'Associazione nazionale esercenti funiviari, intervenuta sabato 17 ottobre, al Tempio di Venere, nel Parco archeologico del Colosseo a Roma, durante l'evento promosso dal Ministero del Turismo in occasione della Giornata mondiale del turismo.

La sfida riguarda direttamente le località alpine, che negli ultimi decenni hanno progressivamente ampliato la propria offerta oltre lo sci, valorizzando anche la stagione estiva. Per Ghezzi, tuttavia, il passaggio decisivo deve ancora compiersi: costruire un modello turistico capace di generare opportunità economiche in tutte le stagioni, senza perdere di vista le esigenze delle comunità residenti. «La montagna è un territorio vissuto, abitato, lavorato. Se vogliamo che continui ad esserlo, dobbiamo smettere di pensare alla sua tutela come ad un processo statico. Più che conservare la montagna, dobbiamo accompagnarla verso il futuro», ha sottolineato.

Tre le priorità indicate dalla presidente di Anef. La prima è sviluppare un turismo realmente distribuito sulle quattro stagioni, puntando su sport, cultura, natura ed eventi e valorizzando le infrastrutture già esistenti. La seconda riguarda gli investimenti in tecnologia, ricerca e sostenibilità, per affrontare il cambiamento climatico attraverso innovazione, efficienza energetica e una gestione più attenta delle risorse. La terza, considerata la più importante, è garantire la possibilità di continuare a vivere e lavorare nelle località montane, offrendo soprattutto ai giovani opportunità concrete per costruire il proprio futuro.

Un riferimento particolare è stato dedicato alle Olimpiadi, considerate un'occasione per rafforzare l'immagine internazionale delle destinazioni alpine. «Le Olimpiadi hanno mostrato il volto internazionale, dinamico e contemporaneo della montagna. Ora la sfida è trasformare questo successo in un'eredità concreta e duratura», ha spiegato Ghezzi. Il turismo, dunque, non deve essere soltanto un motore economico, ma anche uno strumento per contrastare lo spopolamento e mantenere vitali i territori. «Senza comunità vive, non c'è futuro per questi territori», ha concluso la presidente, invitando a consegnare alle nuove generazioni una montagna capace di innovarsi senza perdere la propria identità.