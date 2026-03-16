TRENTO. Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio di oggi, 16 marzo, nella zona del Presena.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 13.30: secondo le prime informazioni uno dei due sciatori coinvolti sarebbe stato recuperato in condizioni gravi e trasferito con l’elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre l’altra persona che era con lui non avrebbe riportato ferite.

I due stavano sciando fuori pista. Immediato l’intervento dei soccorsi, con un ampio dispiegamento di forze. Sul posto sono intervenute diverse squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, il Cnsas della Guardia di Finanza, due eliambulanze e vari corpi dei vigili del fuoco volontari della zona. Il distacco della massa nevosa è avvenuto a circa 2.500 metri di quota, nel territorio comunale di Vermiglio, in Trentino.

Per la giornata di oggi il bollettino valanghe di Arpa indicava un grado di pericolo 3 “marcato”: le nevicate di sabato hanno lasciato accumuli ancora instabili e il rialzo delle temperature nel corso della giornata avrebbe favorito il distacco.