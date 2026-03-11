FASSA. È diventato l'incubo degli albergatori di tutta Italia. Abilissimo nel fingersi manager di una multinazionale, richiedere le suite più belle, godere di extra, svuotare i frigo bar, per poi allontanarsi senza pagare. Così aveva fatto anche all'hotel Olympic in Val di Fassa.



Alfonso Russo, 49 anni ha raccolto negli ultimi anni decine di denunce. Ieri, 10 marzo, è stato condannato dal Tribunale di Trento a due mesi di reclusione e al risarcimento di 4 mila euro per il conto non saldato all'Olympic nel 2022.



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