TRENTO. Da domenica 4 gennaio si apre una settimana senza precipitazioni su tutto il Trentino. È quanto emerge dalle previsioni di Giacomo Poletti, che indicano il Nord Italia sottovento alle Alpi e praticamente unica area d’Europa destinata a restare all’asciutto nei prossimi sette giorni. Le nuvole non mancheranno, ma si tratterà di passaggi innocui di nubi alte, senza nevicate.



Domenica il tempo sarà sereno con temperature basse: minime comprese tra -5 e -7 gradi in Valle dell’Adige e fino a -11/-13 gradi a 2.000 metri. Lunedì 5 gennaio sono attesi passaggi di nubi alte, soprattutto al mattino, con schiarite nel corso della giornata e clima ancora freddo.



Per martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il quadro resta stabile: nubi alte in transito e vento da nord in progressivo rinforzo in quota, con schiarite probabili nelle ore centrali. Mercoledì 7 gennaio sarà caratterizzato da ventilazione settentrionale, specie in quota, temperature basse e ancora passaggi di nubi medio-alte senza effetti.



La tendenza indica la prosecuzione del periodo secco e freddo almeno fino a giovedì 8 gennaio, che potrebbe risultare la giornata più fredda dell’inverno finora, e venerdì 9 gennaio. Un contesto tipicamente invernale, ma senza neve.