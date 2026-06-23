TRENTO. Un Alaskan Malamute è stato trovato con un collare metallico completamente conficcato nel collo e una grave lesione cutanea provocata dalle maglie penetrate nei tessuti. L’animale, di nome Rocco, è stato salvato dalla Polizia locale e sottoposto a un intervento chirurgico nell’ambulatorio del Canile di Trento. La vicenda è stata segnalata all’Autorità giudiziaria per l’accertamento di eventuali responsabilità.

Il sequestro amministrativo del cane è stato eseguito lo scorso 26 maggio dal personale della squadra Sicurezza urbana della Polizia locale con il supporto della Lega nazionale per la difesa del cane, che gestisce il canile cittadino, e del servizio Veterinario dell’Asuit. Rocco era già destinatario di una specifica ordinanza sindacale in seguito a precedenti episodi di aggressività. Secondo quanto emerso, il proprietario avrebbe più volte disatteso le prescrizioni imposte dall’Autorità comunale nonostante i richiami e il monitoraggio avviato dai veterinari e dagli agenti.

Durante il controllo, gli operatori hanno trovato il cane in evidente stato di sofferenza. Il recupero si è rivelato particolarmente complesso perché l’animale, di grossa taglia, manifestava segni di aggressività dovuti al dolore e non era possibile applicargli un guinzaglio senza aggravare ulteriormente la ferita. Per consentire le operazioni in sicurezza, i veterinari hanno quindi proceduto alla sedazione.

Trasferito immediatamente presso l’ambulatorio del Canile di Trento, Rocco è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere le maglie del collare penetrate nei tessuti del collo. Secondo quanto comunicato dal Comune, la situazione accertata configura una grave violazione degli obblighi di custodia e cura dell’animale, oltre al mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità comunale. L’amministrazione ha ribadito l’importanza di una gestione responsabile degli animali d’affezione e della collaborazione tra istituzioni, servizi veterinari, forze di polizia e associazioni impegnate nella tutela del benessere animale.