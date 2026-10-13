TRENTO. Promettevano guadagni attraverso l'estrazione di criptovalute, sfruttando il richiamo dell'intelligenza artificiale, ma i dispositivi venduti erano in realtà semplici computer assemblati, incapaci di garantire i rendimenti pubblicizzati. È il sistema denominato Hashburst, al centro di una vasta operazione della Guardia di finanza di Trento. Cinque le persone raggiunte da misure cautelari e sequestri preventivi per oltre 877mila euro. Il danno complessivo stimato per il solo Trentino Alto Adige potrebbe arrivare a 5 milioni di euro.

L'inchiesta, avviata nell'aprile 2024 dal Gico della Guardia di finanza di Trento, ha ricostruito un presunto meccanismo fraudolento alimentato attraverso convegni organizzati in noti alberghi trentini, pubblicità sui social e la rete di contatti di un consulente finanziario locale. Ai risparmiatori venivano proposti dispositivi tecnologici dal costo compreso tra 4mila e 30mila euro, con la promessa di ottenere fino a 0,8-1 Bitcoin al mese o all'anno. Secondo gli investigatori, anche le piattaforme utilizzate per visualizzare i presunti guadagni erano ingannevoli.

Quando i clienti chiedevano spiegazioni sui mancati rendimenti, ricevevano piccoli accrediti di poche decine di euro e giustificazioni legate a problemi tecnici o cambiamenti societari. Il denaro, secondo la ricostruzione investigativa, transitava attraverso due società inglesi e conti correnti esteri, soprattutto in Belgio. Tra le figure principali dell'organizzazione compare anche un uomo di origine lombarda residente in Svizzera, con precedenti economico-finanziari e trascorsi di vicinanza ad ambienti riconducibili alla 'ndrangheta.

L'operazione, coordinata dalla Procura distrettuale di Trento, ha coinvolto numerosi reparti della Guardia di finanza, con il supporto di Eurojust. Misure cautelari, sequestri e perquisizioni sono stati eseguiti tra Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e Belgio. Gli 877mila euro contestati si riferiscono alle denunce raccolte, mentre il fenomeno potrebbe avere dimensioni ben maggiori anche in altre regioni. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.