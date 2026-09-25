TRENTO. Tre giorni, 166 appuntamenti e un intero territorio coinvolto per raccontare le bollicine di montagna. Da oggi, venerdì 25, a domenica 27 settembre torna il Trentodoc Festival, giunto alla quinta edizione. Il cuore della manifestazione resta nelle cantine, ma il programma si allarga a Trento, ai suoi palazzi storici e, quest’anno, anche al Mart di Rovereto, tra degustazioni, incontri, cucina, cultura e spettacolo.

Promosso dalla Provincia autonoma di Trento e organizzato da Trentino Marketing e Istituto Trentodoc in collaborazione con il Corriere della Sera, il Festival propone 130 eventi nelle cantine, 15 Trentodoc Tasting, 7 Wine Talks, 6 Cook Tales e 8 Sparkling Stories. Nel capoluogo gli appuntamenti toccheranno, tra gli altri, il Castello del Buonconsiglio, Palazzo Geremia, Palazzo Roccabruna, i Giardini San Marco e il chiostro degli Agostiniani. Due gli eventi in programma al Mart.

Tra i protagonisti dei Wine Talks, curati da Luciano Ferraro, spazio ai grandi temi che attraversano il settore: qualità e tempo, critica enologica, nuovi linguaggi della comunicazione, consumi degli under 30 e gestione delle aziende. A chiudere sarà Walter Veltroni, mentre i Trentodoc Tasting permetteranno di approfondire le diverse espressioni del metodo classico trentino, con degustazioni guidate dai sommelier Ais e dalla Master of Wine Cristina Mercuri.

Ricco anche il cartellone delle Sparkling Stories, con Francesca Fialdini, Teresa Ciabatti, Filippo Caccamo, Samuel Romano, Davide Van De Sfroos, Andrea Pennacchi, Noemi e, al Mart, Laura Morante. I Cook Tales esploreranno invece le trasformazioni della cucina contemporanea. Ma il cuore del Festival resteranno le case spumantistiche: 130 appuntamenti Trentodoc in Cantina tra visite ai produttori, passeggiate nei vigneti, laboratori, degustazioni e abbinamenti gastronomici.