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TRENTO. Tante persone in strada a Trento nella serata di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere.
Il corteo, promosso da Non Una di Meno Trento, è partito da via Verdi. Una manifestazione che le organizzatrici hanno voluto definire una «passeggiata arrabbiata» per denunciare la violenza patriarcale.
L'appuntamento trentino si inserisce in una mobilitazione diffusa su tutto il territorio nazionale, promossa dalla rete femminista e transfemminista per richiamare l'attenzione sulla violenza di genere.