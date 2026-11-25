TRENTO. La maggioranza provinciale si spacca sulla nomina di un componente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa. Nella mattinata di mercoledì 25 novembre 2026, la candidatura dell'avvocato Claudio Gennari, proposta dalla consigliera del Patt Maria Bosin, non ha raggiunto il quorum necessario: appena 17 votanti sui 18 richiesti, con una scheda bianca e una nulla. Ne è seguito un durissimo confronto politico, culminato nella sospensione dei lavori del Consiglio provinciale fino alle 14.30.

A far mancare i numeri sono state anche le divisioni interne alla coalizione. Daniele Biada (Fratelli d’Italia) aveva annunciato la mancata partecipazione al voto, contestando il metodo seguito dalla maggioranza. Analoga posizione quella di Walter Kaswalder (Patt), che ha lamentato il mancato coinvolgimento nella scelta. Compatte le minoranze nel non partecipare alla votazione.

Le opposizioni attaccano Fugatti

Nel mirino delle opposizioni è finito il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, assente dall’Aula. Francesco Valduga (Campobase) ha ricordato come le minoranze avessero accettato di rinviare a fine giornata l'informativa richiesta sul ricorso del governatore proprio per consentire a quest'ultimo di essere presente.

Valduga ha contestato le frequenti assenze del presidente dal Consiglio provinciale, anche quando si trova in Trentino per impegni che, secondo il consigliere, potrebbero essere riprogrammati. Un problema che, a suo giudizio, si è riflesso direttamente sull'esito della votazione.

«Se ci fosse stato il presidente, 18 schede ci sarebbero state», ha osservato Francesco Valduga, sottolineando come, nonostante mesi di confronti e sollecitazioni, la maggioranza non sia riuscita a garantire i numeri necessari per procedere alla nomina.

L'esponente di Campobase ha inoltre criticato la presentazione di un nominativo diverso da quelli sui quali era stato avviato un ragionamento politico. «Si parlava di condivisione, ma non ce l’avete nemmeno dentro la maggioranza», ha concluso, richiamando il rispetto dovuto al Consiglio provinciale e al Tribunale amministrativo.

Manica: «Così umiliate l'autonomia»

Durissimo anche l'intervento di Alessio Manica (Pd), che, rivolgendosi anche agli studenti presenti in tribuna, ha ricordato il valore dell'autonomia speciale e della prerogativa riconosciuta al Trentino e all'Alto Adige di nominare componenti del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Una possibilità che, secondo Manica, impone alle forze politiche una particolare responsabilità nell'individuazione di figure chiamate a garantire indipendenza e imparzialità. Il consigliere democratico ha ricordato come da otto mesi le minoranze chiedessero un confronto preventivo sulla candidatura, nel rispetto delle prerogative della maggioranza, per arrivare a una scelta capace di rappresentare l'intero Trentino.

Manica ha quindi contestato la comunicazione del nominativo soltanto un'ora prima della votazione, senza concedere ai consiglieri il tempo necessario per approfondire il curriculum del professionista, ricordando inoltre come si tratterebbe di un ex candidato alle elezioni provinciali.

«Non è una vittoria delle minoranze», ha affermato il consigliere del Pd, interpretando quanto accaduto come il risultato di un metodo che mortifica le istituzioni. «Questo è il modo con cui voi umiliate l’autonomia», ha aggiunto, accusando la maggioranza di aver privilegiato, fin dall'inizio della legislatura, logiche di spartizione e occupazione delle cariche, estese ora anche alla nomina di un giudice.

Degasperi: «Mi chiedo se ci sia ancora una maggioranza»

A mettere in discussione la tenuta della coalizione è stato anche Filippo Degasperi (Onda). «Mi chiedo se ci sia ancora una maggioranza», ha esordito, osservando che, se una situazione analoga si fosse verificata in Parlamento, il presidente del governo avrebbe dovuto presentarsi al Quirinale.

Degasperi ha criticato sia il metodo utilizzato per individuare il candidato, comunicato soltanto un'ora prima della votazione, sia il profilo del professionista, che a suo giudizio non offriva adeguate garanzie di competenza, preparazione e imparzialità.

Il consigliere ha inoltre ricordato il precedente della mancata nomina di un giudice della Corte dei conti, denunciando il rischio che le prerogative dell'autonomia vengano svilite attraverso logiche di appartenenza politica.

Particolarmente duro l'affondo nei confronti della componente autonomista della maggioranza, accusata di aver utilizzato una prerogativa speciale per favorire una candidatura politicamente vicina. «Gli autonomisti che sviliscono lo strumento dell’autonomia danneggiano l’autonomia», ha dichiarato Degasperi, descrivendo una coalizione profondamente divisa e, a suo giudizio, capace di ritrovare unità soltanto quando si tratta di distribuire risorse.

De Bertolini: «Non può essere una nomina partitica»

«Profonda amarezza e frustrazione» sono state espresse da Andrea de Bertolini (Pd), che ha interpretato l'esito della votazione come il segnale di un progressivo deterioramento del senso di responsabilità istituzionale.

La designazione di un componente del Tribunale amministrativo, ha sottolineato, «non può essere una nomina politica, non può essere una nomina partitica», né può trasformarsi in una prova di forza tra le diverse componenti della maggioranza provinciale.

De Bertolini ha ricordato la disponibilità manifestata dalle minoranze a individuare una figura condivisa, sulla base di criteri di competenza, indipendenza e terzietà. Una disponibilità che, secondo il consigliere, si è scontrata con la decisione di comunicare il nominativo soltanto un'ora prima della votazione.

L'esponente del Pd ha inoltre richiamato il valore dell'autonomia speciale, che riconosce al Trentino una prerogativa eccezionale anche nell'ambito della funzione giurisdizionale, mettendo in guardia dal rischio di comprometterne la credibilità.

A preoccupare è anche l'imminente pensionamento di un componente del Tribunale, che potrebbe determinare difficoltà nel funzionamento dell'organo qualora non si procedesse tempestivamente alla sostituzione. Da qui l'appello a recuperare, in vista della prossima votazione, «un minimo di senso condiviso di responsabilità».

Maestri: «Quel presidente vi lascia scannare»

Particolarmente duro anche l'intervento di Lucia Maestri (Pd), che, rivolgendosi a Francesca Gerosa, ha contestato il richiamo alla responsabilità collettiva per la mancata nomina.

Secondo la consigliera democratica, spettava innanzitutto alla maggioranza trovare una convergenza al proprio interno, per poi avviare un confronto con le minoranze, trattandosi della designazione di una figura istituzionale di garanzia. Una convergenza che non sarebbe stata raggiunta né nel precedente tentativo né nella votazione odierna.

Maestri ha quindi chiamato direttamente in causa il presidente Maurizio Fugatti, contestandone l'assenza dall'Aula e quella che ritiene un'incapacità di garantire una guida unitaria alla coalizione.

«Quel presidente vi lascia scannare al vostro interno», ha affermato, accusando il governatore di non riuscire a garantire né un programma di governo coerente né una prospettiva politica condivisa. La consigliera ha infine invitato gli esponenti della maggioranza a interrogarsi sulla tenuta della coalizione e sul sostegno politico al presidente della Provincia.

Bosin difende il candidato e attacca Fratelli d'Italia

Lo scontro si è acceso anche tra gli alleati di governo. Maria Bosin ha espresso delusione e dispiacere per l'esito della votazione, respingendo con fermezza le critiche rivolte al professionista da lei individuato. La consigliera autonomista ha sottolineato come l'avvocato Gennari possieda tutti i requisiti previsti per ricoprire l'incarico, invitando a non mettere in discussione la sua competenza e la sua deontologia professionale.

Bosin ha inoltre ricordato come le stesse minoranze, in occasione di una precedente votazione, avessero sostenuto un candidato con un profilo professionale a suo giudizio paragonabile a quello presentato oggi, pur riconoscendo la legittimità delle scelte delle opposizioni.

Particolarmente duro il passaggio dedicato a Fratelli d'Italia. L'esponente del Patt ha ricordato di aver rinunciato a presentare una propria candidatura nella precedente votazione proprio per favorire una soluzione condivisa. Prima della seduta odierna, ha spiegato, aveva verificato la disponibilità degli alleati rispetto al nuovo nominativo, ricevendo rassicurazioni sul fatto che un eventuale dissenso sarebbe stato espresso attraverso una scheda bianca.

«La coerenza di questa mattina non riesco a comprenderla», ha affermato Maria Bosin, contestando la decisione di Fratelli d'Italia di non partecipare alla votazione e ringraziando invece i consiglieri che hanno sostenuto la candidatura.

Gerosa: «Contiamo due ma siamo determinanti»

Immediata la replica di Francesca Gerosa (FdI), intervenendo per fatto personale dai banchi del consiglio in risposta a Maria Bosin, ha confermato che inizialmente Fratelli d'Italia aveva previsto di votare scheda bianca, ma ha spiegato che la decisione è cambiata dopo aver esaminato il curriculum del candidato proposto, ritenuto meno qualificato rispetto a quello sostenuto dal suo gruppo. Da qui la scelta di non partecipare alla votazione, per non interferire negli equilibri interni alla maggioranza. «Noi siamo 21, abbiamo fatto i conti: 21 meno 2 fa 19. A casa nostra questo si chiama coerenza», ha affermato, sottolineando che la maggioranza avrebbe comunque avuto i numeri necessari per procedere alla nomina. Ha parlato di un problema interno al Patt. Gerosa ha quindi respinto le accuse di incoerenza, ricordando che la posizione di Fratelli d'Italia era stata dichiarata pubblicamente prima del voto. «Non agiamo nell'ombra, ma alla luce del sole e rivendichiamo le nostre posizioni. Noi contiamo due ma evidentemente siamo determinanti», ha concluso.

Paccher respinge le accuse delle opposizioni

A difendere la maggioranza è intervenuto il leghista Roberto Paccher, accusando le opposizioni di aver strumentalizzato politicamente la mancata nomina del giudice del Tar per mettere in evidenza le divisioni interne alla coalizione. Il consigliere ha contestato in particolare la decisione delle minoranze di non partecipare alla votazione, sottolineando come il dissenso rispetto al candidato avrebbe potuto essere espresso attraverso una scheda bianca, consentendo comunque il raggiungimento del numero minimo di votanti.

Paccher ha ricordato quanto accaduto in occasione della precedente votazione relativa a una candidatura spettante alle minoranze, quando la maggioranza aveva comunque garantito la propria partecipazione, pur esprimendosi attraverso schede bianche. Da qui la critica al comportamento delle opposizioni, accusate di non aver adottato lo stesso atteggiamento istituzionale.

Il consigliere della Lega ha inoltre giudicato contraddittorie le contestazioni relative alla mancata condivisione del nominativo. Se le minoranze ritenevano di non avere avuto il tempo necessario per esaminare il curriculum del professionista, ha osservato Roberto Paccher, avrebbero potuto chiedere un rinvio della votazione durante la Conferenza dei capigruppo, aprendo così un confronto sulla candidatura.

Il leghista ha quindi invitato a distinguere il legittimo dissenso politico dalle responsabilità istituzionali dei consiglieri, respingendo la lettura politica della vicenda proposta dal centrosinistra.

La replica delle minoranze: «Il non voto è legittimo»

A Paccher ha replicato Alessio Manica, precisando che non è possibile equiparare le nomine riservate per legge alle minoranze alla designazione di un componente del Tribunale amministrativo.

«Non dobbiamo confondere nomine riservate per legge alle minoranze con nomine come questa», ha sottolineato il consigliere democratico, ricordando come per la designazione del giudice del Tar siano necessari 18 voti e non sia prevista un'attribuzione esclusiva alla maggioranza.

Sulla stessa linea Lucia Coppola (Alleanza Verdi e Sinistra), che ha difeso la decisione delle opposizioni ricordando che «il non voto è una modalità prevista», al pari delle altre forme di espressione del voto.

La consigliera ha precisato che la scelta delle minoranze non era stata assunta a priori, ma era maturata sulla base di valutazioni riguardanti sia il metodo seguito dalla maggioranza, con la comunicazione tardiva del nominativo, sia il merito della candidatura, giudicata non adeguata al ruolo.

Coppola ha quindi respinto le accuse di irresponsabilità, invitando Paccher a considerare anche le assenze e le divisioni interne alla coalizione di governo.

La consigliera ha infine allargato la riflessione alla presenza della Giunta e del presidente Fugatti in Aula, ricordando come nella giornata precedente fosse stato soprattutto l'assessore Tonina a garantire le risposte alle interrogazioni dei consiglieri.

«Un'istituzione come il Consiglio provinciale non può funzionare in modo virtuale», ha affermato Lucia Coppola, chiedendo al presidente della Provincia una presenza più costante e rispettosa del ruolo dell'assemblea legislativa e delle questioni sollevate dai consiglieri a nome dei cittadini.

Bisesti cerca una mediazione

Mirko Bisesti (Lega) ha invece invitato a non enfatizzare eccessivamente quanto accaduto, ricordando come anche per l'elezione delle più alte cariche dello Stato siano spesso necessarie più votazioni prima di raggiungere un'intesa.

«Il nostro punto di arrivo è trovare un compromesso che porti a un esito positivo», ha dichiarato, esprimendo fiducia nella possibilità di riprogrammare rapidamente la votazione e individuare una candidatura condivisa, da comunicare con maggiore anticipo alle minoranze.

Bisesti ha riconosciuto che la maggioranza non è riuscita a garantire i numeri necessari, chiedendo però altrettanta «onestà intellettuale» nel riconoscere che anche la mancata partecipazione delle opposizioni ha contribuito all'esito della votazione.

Nel dibattito è intervenuto anche Claudio Cia, che ha ringraziato Maria Bosin per la delicatezza con cui ha affrontato il percorso e per la disponibilità dimostrata nelle precedenti sedute, quando aveva rinunciato a presentare un proprio nominativo.

Eleonora Angeli ha invece richiamato la responsabilità dell'intero Consiglio provinciale, rivendicando il diritto di ogni consigliere a esercitare liberamente il proprio voto e auspicando l'individuazione di una figura con un curriculum adeguato e priva di connotazioni politiche.

Da qui la richiesta di «un'assunzione di responsabilità da parte della maggioranza, ma anche della minoranza», per arrivare a una soluzione condivisa.

Tonina ferma i lavori e convoca la maggioranza

La tensione ha finito per travolgere anche il successivo punto all’ordine del giorno, il disegno di legge sulla riforma sociosanitaria. L’assessore Mario Tonina ha spiegato di non sentirsela di proseguire «in questo clima», chiedendo una sospensione dei lavori.

Dopo una breve pausa, l'assessore è tornato in Aula per chiedere una riunione di maggioranza. Alle 12.30 Tonina ha chiesto un'ulteriore mezz'ora di tempo per consentire alla coalizione di proseguire il confronto interno.

Il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini ha quindi disposto la sospensione dei lavori fino alle 14.30.