TRENTO. È stato convalidato l'arresto del trentenne accusato di aver ferito una donna con alcuni colpi esplosi da una pistola a piombini dalla finestra della sua abitazione in via Damiano Chiesa.

Dopo la direttissima, il giudice ha disposto la scarcerazione dell'uomo applicando la misura dell'obbligo di firma. Il procedimento proseguirà con l'accusa di lesioni personali.

L'episodio risale a domenica pomeriggio, quando l'intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare il responsabile. La donna colpita ha riportato ferite lievi ed è stata medicata al Pronto soccorso.