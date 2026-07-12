TRENTO. Si è concluso con un arresto l’intervento dei carabinieri scattato nel pomeriggio di domenica 12 luglio in via Damiano Chiesa, dopo la segnalazione di un colpo partito da una finestra di un condominio.

Una donna è rimasta ferita nell’episodio ed è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure necessarie. Dai primi accertamenti è emerso che non si trattava di un’arma da fuoco: il colpo sarebbe stato esploso con una carabina Softair.

I militari hanno individuato l’appartamento dal quale sarebbe partito il colpo e hanno fermato un uomo, che è stato successivamente arrestato.