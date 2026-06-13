TRENTO. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trento hanno eseguito nella mattinata del 10 giugno un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane con precedenti di polizia, ritenuto coinvolto nell’accoltellamento avvenuto il 18 marzo in via Rosmini. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Trento al termine delle indagini coordinate dall’Arma.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane sarebbe il presunto “mandante” dell’aggressione, avvenuta nei pressi di una fermata dell’autobus ai danni di un coetaneo residente in città. La vittima era stata improvvisamente avvicinata da almeno due persone e colpita con una coltellata alla gamba, riportando una profonda ferita.



L’attività investigativa aveva già portato, lo scorso 30 marzo, all’arresto di due soggetti ritenuti gli esecutori materiali dell’aggressione. Gli elementi raccolti dai Carabinieri hanno successivamente permesso di risalire a un ulteriore coinvolgimento, riconducibile a una presunta regia dell’azione violenta.



Alla base dell’episodio vi sarebbe una spedizione punitiva legata a un presunto debito per sostanza stupefacente non saldato. Dopo l’esecuzione dell’ordinanza, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Trento, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli ulteriori sviluppi del procedimento.