TRENTO. Sono 695 le donne che nel 2025 hanno chiesto aiuto ai centri e agli sportelli antiviolenza del Trentino, con un aumento del 23,5% rispetto all'anno precedente. Un dato che testimonia la crescente capacità dei servizi territoriali di intercettare situazioni di violenza, anche quando le vittime scelgono di non presentare denuncia.

È quanto emerge dal rapporto annuale sulla violenza contro le donne, presentato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Nel corso del 2025 sono state registrate 466 denunce, in calo del 7,9%, e 143 procedimenti di ammonimento, in crescita del 10,9%. Nell'83,9% delle denunce il presunto responsabile è un uomo appartenente alla cerchia familiare, affettiva o lavorativa della vittima.

La distribuzione delle richieste di aiuto evidenzia una crescita significativa soprattutto nelle valli. Il Centro antiviolenza di Trento ha seguito 410 donne, quello di Rovereto 126, mentre gli sportelli di Cavalese e Cles hanno registrato rispettivamente 39 e 36 utenti, con incrementi del 77,3% e del 153,9%. Il nuovo servizio di Riva del Garda ha accolto 46 donne.

Sono state inoltre 117 le donne ospitate nelle strutture residenziali, comprese 40 accolte nelle Case rifugio. Al numero unico di emergenza 112 sono arrivate 230 segnalazioni, mentre gli accessi al Pronto soccorso collegati a episodi di violenza sono stati 415. La diminuzione di questi ultimi potrebbe essere influenzata anche dal cambiamento del sistema informatico di registrazione.

Un altro dato riguarda gli uomini autori di violenza: 88 hanno frequentato i percorsi del Centro Cuav, il 17,3% in più rispetto al 2024. Sul fronte dell'assistenza sociale, 248 donne sono state accompagnate in percorsi per uscire dalla violenza. La Provincia di Trento ha progressivamente ampliato la rete di protezione con nuove strutture, sportelli territoriali e attività formative che hanno coinvolto oltre 600 operatori.