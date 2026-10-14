TRENTO. Dieci appuntamenti in tre giorni per scoprire i sapori e i colori dell’autunno. Dal 16 al 18 ottobre torna DiVin Ottobre, la rassegna organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, con degustazioni, passeggiate, visite in cantina ed esperienze gastronomiche. Un programma che attraversa diverse località della provincia, dalla Valle dei Laghi alla Vallagarina.

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre, in Valle dei Laghi, torna Reboro, Territorio & Passione, dedicato al vino passito ottenuto dalle uve Rebo. In programma degustazioni, masterclass, cene, trekking ed escursioni in e-bike. Venerdì spazio anche al Teroldego alla Cantina di Mezzacorona, ai vini rossi della Cantina Vivallis di Nogaredo e ai menu autunnali dell’Hosteria Toblino di Sarche, disponibili fino a domenica.

Sabato 17 ottobre il calendario si arricchisce con il brunch autunnale a Pergine Valsugana, dalle 11, e le esperienze gastronomiche a Madonna delle Vittorie, tra pranzi, visite al frantoio e merende negli uliveti. A Rovereto, dalle 14 alle 17, l’Azienda Agricola Balter propone un laboratorio di acquarello tra i vigneti, mentre a Faedo una passeggiata guidata alla scoperta del borgo si concluderà con una degustazione alla cantina Pojer e Sandri.

Sabato e domenica torna anche A Terragnolo tra trekking e sapori, con camminate e soste gastronomiche all’Osteria 33. La manifestazione è promossa dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con La Trentina, che proporrà assaggi delle proprie mele durante alcuni appuntamenti. Il programma completo e le informazioni sulle prenotazioni sono disponibili sul sito TasteTrentino.