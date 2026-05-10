TRENTO. I nuovi medici di medicina generale ai quali è stato assegnato un incarico «completo» sono stati solamente due. Un numero destinato non certo a risolvere il problema delle mancate coperture di tante zone del Trentino: nel bando dell'Azienda sanitaria di inizio aprile erano state individuate 63 zone carenti. I due medici sono stati assegnati a Mezzocorona e a Pergine e al bando hanno partecipato anche sei studenti del terzo anno, che però non potranno coprire il numero massimo di pazienti.



Anche i camici bianchi del Trentino dichiarano lo stato di agitazione contro la riforma Schillaci.

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