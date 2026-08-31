TRENTO. Un temporaneo malfunzionamento del sistema informatico dei laboratori ha rallentato questa mattina alcune attività della sanità trentina. Il problema si è verificato tra le 10.30 e le 11.23 e ha riguardato esclusivamente l’invio degli ordini interni dai reparti ospedalieri verso il laboratorio analisi.

L’anomalia è stata immediatamente presa in carico dai tecnici del Dipartimento tecnologie. Durante il disservizio è rimasta comunque possibile l’accettazione degli esami interni attraverso la procedura sostitutiva prevista in questi casi.

Alle 11.23 il sistema è tornato pienamente operativo, dopo l’intervento dei tecnici della società fornitrice del sistema informativo di laboratorio.

Il problema, viene precisato, non ha provocato disagi ai cittadini presenti nei punti prelievo, dove le attività sono proseguite regolarmente.