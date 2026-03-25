TRENTO. Peggioramento meteo in arrivo in Trentino. Secondo le previsioni di Giacomo Poletti dalla serata di oggi, 25 marzo, ci sarà un rapido aumento della nuvolosità con l’arrivo del fronte freddo tra le 18 e le 19, prima nelle valli di Sole e Non e poi verso sud.



Tra le 20 e le 21 a Trento previsti rovesci e anche temporali. Nelle ore successive i fenomeni sono indicati in estensione al Trentino centro-meridionale, con un crollo rapido della quota neve: dai 1.800 metri iniziali fino a scendere sotto i 1.000 metri e intorno agli 800 metri entro mezzanotte. Nella notte gli ultimi fenomeni potrebbero interessare soprattutto il Primiero, con fiocchi fino a 600-700 metri.



Per giovedì 26 è atteso cielo coperto, clima più freddo e forte ventilazione da nord fin dal mattino, destinata a proseguire per circa 36 ore, almeno fino a venerdì 27 a metà giornata. Le raffiche potrebbero superare i 100 chilometri orari in quota, mentre a Trento sono stimati valori tra 60 e 80 chilometri orari. Le aree più esposte vengono indicate nella val d’Adige, nella valle dei Laghi e in Alta Valsugana.



Per il fine settimana è previsto un miglioramento. Sabato 28 il tempo dovrebbe tornare sereno con vento in attenuazione, ma con possibili gelate anche in val d’Adige nelle prime ore del mattino. Domenica 29 viene indicata come una giornata stabile, mentre tra lunedì 30 e martedì 31 non sono attese precipitazioni, con temperature in lento recupero ma ancora sotto la media del periodo.