TRENTO. Il rischio più preoccupante è quello della grandine, anche di grosse dimensioni. Il nuovo aggiornamento meteo per il Trentino conferma la possibilità di fenomeni violenti tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, venerdì 28 agosto. La fase più delicata è prevista dalle 17 fino alla tarda serata.

A richiamare l’attenzione sulla situazione è l’esperto di meteorologia Giacomo Poletti, che alle 13 ha aggiornato le previsioni sottolineando come rimanga concreto il rischio di temporali forti, grandine grossa e raffiche di vento intense.



A creare condizioni favorevoli allo sviluppo di celle temporalesche particolarmente energiche contribuisce innanzitutto la grande quantità di vapore acqueo presente nei bassi strati dell’atmosfera. Poletti segnala temperature di bulbo umido molto elevate, attorno ai 23-24 gradi nella valle dell’Adige.

A questo quadro si aggiunge il passaggio marginale del fronte freddo. Una combinazione che, secondo l’esperto, potrebbe non necessariamente produrre temporali ovunque, ma favorire pochi fenomeni capaci però di raggiungere forte intensità, concentrando l’energia disponibile in alcune zone.

Un altro elemento da tenere sotto osservazione è lo zero termico, collocato a una quota molto elevata, attorno ai 4.500 metri. In quota è presente inoltre una forte corrente a getto, mentre nelle ultime ore il vento sta aumentando anche negli strati più bassi.

Nel quadro delineato da Poletti entra anche la presenza delle polveri sahariane in sospensione, responsabili dell’aspetto particolarmente fosco del cielo. Secondo l’esperto, queste particelle possono avere un ruolo anche nei processi che accompagnano la formazione della grandine.

Un segnale della violenza che possono raggiungere i temporali in queste condizioni è arrivato già nella mattinata dal vicino Bresciano, dove Poletti segnala una grandinata con chicchi che hanno superato i 10 centimetri.

Per il Trentino, dunque, l’attenzione resta alta soprattutto a partire dal tardo pomeriggio. Non è detto che i temporali interessino in maniera uniforme tutto il territorio, ma dove riusciranno a svilupparsi potranno risultare molto intensi, con grandine di grosse dimensioni, vento forte e precipitazioni concentrate.