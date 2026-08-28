TRENTO. Scatta l’allerta gialla in Trentino per il rischio di temporali intensi. La Protezione civile ha emesso un avviso valido dalle 14 alle 24 di oggi, venerdì 28 agosto, a causa del peggioramento atteso nelle prossime ore.

Nel corso del pomeriggio e della serata forti correnti sudoccidentali interesseranno l’arco alpino, creando condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali che potranno raggiungere forte intensità, soprattutto in serata. I fenomeni sono previsti in rapido spostamento verso est e nord-est.

Particolare attenzione viene richiesta per la possibilità di raffiche di vento molto forti e grandinate, con chicchi che potrebbero raggiungere dimensioni medie o grandi. Le celle temporalesche potranno inoltre determinare precipitazioni abbondanti concentrate in poco tempo e frequenti fulminazioni.

La Protezione civile del Trentino invita quindi a prestare attenzione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche e ricorda che eventuali situazioni di emergenza devono essere segnalate tempestivamente al Numero unico 112. Per chi si trova nel territorio dei cinque Comuni del Primiero è disponibile anche il numero verde di emergenza 800 112000.