TRENTO. Novanta studenti per imparare a riconoscere i pericoli prima di mettersi alla guida di un trattore. È iniziato alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige il progetto «Mettersi alla guida in sicurezza», un percorso formativo dedicato alla prevenzione degli incidenti con i mezzi agricoli, in programma fino al 19 novembre.

L'iniziativa coinvolge gli studenti e le studentesse del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione, suddivisi in tre gruppi da 30 partecipanti. Non soltanto lezioni teoriche: i ragazzi potranno sperimentare situazioni realistiche attraverso simulatori di guida e di ribaltamento, video interattivi e momenti di confronto con esperti del settore.

Il progetto è promosso da Agriverde – CIA del Trentino Alto Adige Südtirol insieme alla Fondazione Edmund Mach ed è finanziato dalla Provincia autonoma di Trento attraverso il Bando Ambienti di Lavoro Sicuri, nell'ambito del programma Buon Lavoro!.

L'obiettivo è portare la cultura della prevenzione tra chi si prepara a lavorare in agricoltura, un settore nel quale l'utilizzo quotidiano di macchinari, le pendenze e gli spazi di manovra possono esporre a rischi importanti. «La sicurezza non deve essere vista solo come un obbligo da rispettare, ma come un valore da portare con sé ogni giorno», ha sottolineato Mara Baldo, presidente di CIA Trentino Alto Adige Südtirol.

Alla presentazione è intervenuta anche la dirigente del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach, Claudia Bisognin, mentre l'assessore provinciale all'istruzione Francesca Gerosa ha inviato un messaggio di saluto, ricordando l'importanza di preparare i giovani anche a riconoscere e affrontare i rischi della futura attività professionale.

Tra le attività previste c'è un simulatore di guida realizzato da Soluzioni Ingegneria, con scenari ispirati alle condizioni dell'agricoltura trentina, dalle pendenze alle manovre in spazi ridotti. ICE & FIRE mette invece a disposizione un simulatore di ribaltamento della trattrice, per mostrare le dinamiche di un incidente e l'importanza dei dispositivi di protezione. FederUnacoma cura la formazione sulle norme e sulle corrette pratiche di utilizzo di trattori e attrezzature.

Spazio anche al gioco con «InterAGIAmo in sicurezza!», attività ideata da AGIA Trentino, l'Associazione dei Giovani Imprenditori Agricoli di CIA. Divisi in squadre, gli studenti dovranno affrontare situazioni ed emergenze ispirate alla vita quotidiana di un'azienda agricola, scegliendo i comportamenti più sicuri.

La partecipazione al percorso vale inoltre come modulo teorico-tecnico del corso base per l'abilitazione alla guida del trattore. Per completare il corso, agli studenti resterà quindi soltanto la parte pratica. I video realizzati per l'iniziativa saranno messi a disposizione anche dopo le giornate formative, per continuare a diffondere i contenuti sulla prevenzione.