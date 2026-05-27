TRENTO. Nella giornata di venerdì 29 maggio è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale che interessa sia Trentino Trasporti che Trenitalia.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Qui maggiori dettagli anche sulle fasce orarie garantite.

Per quanto riguarda Trentino Trasporti si evidenzia che:

le fasce di trasporto garantite (compresa l’attività del personale in servizio alle biglietterie) sono dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.00 alle 19.00;

per il servizio urbano/funivia Trento-Sardagna le corse iniziate in fascia garantita proseguiranno fino al capolinea;

per il servizio extraurbano/ferroviario le corse iniziate in fascia garantita proseguiranno fino al completamento della corsa (per tutte le corse dirette che non prevedono il cambio autobus come indicato nel libretto orario).

Per quanto riguarda Trenitalia lo sciopero è indetto dalle 21:00 di giovedì 28 alle 21:00 di venerdì 29 maggio 2026; in tale fascia i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.