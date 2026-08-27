TRENTO. Sarà acquistabile da sabato 29 agosto nelle biglietterie il nuovo abbonamento per viaggiare sui mezzi pubblici del Trentino da settembre a dicembre 2026 al prezzo di 25 euro. La formula autunnale consentirà la libera circolazione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre. Confermata, come per la misura estiva, anche la possibilità di ottenere il rimborso per chi possiede già determinati abbonamenti.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre dai titolari di abbonamenti annuali o semestrali delle categorie Lavoratori e altri/Pensionati cat. A, B e D, qualora la loro validità si sovrapponga, in tutto o in parte, a quella dell'abbonamento quadrimestrale per più di 30 giorni complessivi. Per ottenere il rimborso non sarà necessario acquistare il nuovo titolo da 25 euro.

Attenzione alle tempistiche: le richieste inoltrate prima del 15 settembre non saranno accettate. Lo stesso vale per quelle eventualmente presentate utilizzando il modulo online attualmente disponibile e relativo alla misura estiva, valida dal 1° giugno al 31 agosto.

Per gli abbonamenti rilasciati da Trentino Trasporti, la procedura sarà esclusivamente digitale. Dal 15 settembre al 31 dicembre 2026 sarà necessario accedere al sito dell'azienda, entrare nella sezione “Servizio Clienti” e compilare il modulo denominato “Richiesta rimborso caro carburanti periodo 1/9-31/12/2026”.

Diversa la procedura per gli abbonamenti emessi da Trenitalia. In questo caso la richiesta dovrà essere presentata in formato cartaceo, sempre dal 15 settembre al 31 dicembre, direttamente agli sportelli delle biglietterie ferroviarie delle stazioni di Trento o Rovereto. Sul modulo dovrà essere riportata manualmente la motivazione: “Rimborso abbonamento connesso a tariffa TPL autunno 2026”.