TRENTO. La Provincia proroga fino alla fine dell’anno l’agevolazione per viaggiare sui mezzi pubblici del Trentino. Dopo le circa 20 mila adesioni registrate durante l’estate, dal 1° settembre al 31 dicembre sarà disponibile un nuovo abbonamento quadrimestrale al costo di 25 euro. Il titolo potrà essere acquistato nelle biglietterie di Trentino Trasporti e Trenitalia a partire da sabato 29 agosto.

La decisione è stata presa dalla Giunta provinciale alla luce del successo della misura estiva e del perdurare degli elevati costi legati all’utilizzo dell’auto privata. «Dei circa 20 mila abbonamenti sottoscritti, 7 mila sono stati caricati su nuove smart card, a testimonianza dell’ingresso di altrettante persone nel sistema della mobilità pubblica», sottolinea il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. La misura, aggiunge, punta in particolare a offrire ai lavoratori un’alternativa conveniente per gli spostamenti quotidiani.

Con i 25 euro dell’abbonamento sarà possibile utilizzare l’intera rete provinciale: autobus urbani ed extraurbani, treni locali, ferrovia Trento-Malé-Marilleva, Valsugana tra Trento e Primolano, linea del Brennero tra Borghetto e Mezzocorona/Ora, secondo le limitazioni previste, e funivia Trento-Sardagna. L’abbonamento è riservato ai possessori delle tessere nominative “lavoratori e altri” e “pensionati” delle categorie A, B e D.

Chi non possiede ancora la smart card potrà richiederla agli sportelli di Trentino Trasporti e Trenitalia: il rilascio costa 4 euro, ai quali si aggiungono i 25 euro dell’abbonamento. «L’interesse registrato conferma la validità della scelta e dimostra che l’iniziativa ha saputo intercettare una domanda concreta di mobilità», evidenzia l’assessore Mattia Gottardi. Per i titolari di un abbonamento annuale resta inoltre prevista una quota di rimborso quando il periodo di sovrapposizione supera i 30 giorni.