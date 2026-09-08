COMELICO SUPERIORE. Tragedia oggi, martedì 8 settembre, sulla Croda Rossa di Sesto, dove un escursionista tedesco di 43 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per oltre 80 metri dalla Ferrata Zandonella. L’allarme è scattato verso le 12.30, quando alcuni escursionisti hanno contattato la Centrale del 118 dopo aver sentito delle grida provenire dalla zona del Circolo est.

Raggiunta l’area indicata, l’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato una persona all’interno di un canalone sottostante la ferrata. Il tecnico di elisoccorso e il personale sanitario sono stati calati sul posto, ma una volta raggiunto il 43enne il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso a causa dei gravi traumi riportati nella caduta.

L’uomo si trovava da solo al momento dell’incidente e nessuno avrebbe assistito alla caduta. L’escursionista indossava regolarmente il kit da ferrata. Resta quindi da chiarire da quale punto preciso della Zandonella sia scivolato, prima di ruzzolare lungo il canalone sottostante per oltre 80 metri.

Dopo il nulla osta, la salma è stata recuperata dall’elicottero. È stata quindi trasportata al Rifugio Lunelli, dove è stata affidata ai soccorritori della Val Comelico e alla Guardia di Finanza per gli adempimenti successivi.