MARANZA. Tragedia in montagna poco prima di mezzogiorno sopra l’abitato di Maranza, in val Pusteria. Un escursionista tedesco ha perso la vita dopo essere precipitato per circa cento metri in un dirupo mentre percorreva il sentiero “Höhenweg 6”. L’impatto al termine della caduta non gli ha lasciato scampo.

L’allarme è scattato intorno alle 12 di oggi, 22 settembre. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino di Vandoies, impegnati nelle operazioni di ricerca e recupero lungo un tratto particolarmente impervio. A supporto delle squadre di terra è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero.

Quando i soccorritori sono riusciti a raggiungere il punto in cui si trovava l’escursionista, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Le conseguenze della caduta di circa cento metri si sono rivelate fatali e il turista è deceduto sul colpo. Non sono stati resi noti, al momento, ulteriori particolari sulla sua identità.

L’intervento si è concentrato quindi sul recupero della salma e sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto lungo l’Höhenweg 6. Resta da chiarire che cosa abbia provocato la caduta nel dirupo: l’uomo stava percorrendo il sentiero in quota sopra Maranza quando, per cause ancora da accertare, è precipitato lungo il pendio.