DOBBIACO. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 settembre, sulla Croda del Becco, al confine tra le province di Bolzano e Belluno. Un escursionista tedesco è precipitato per una cinquantina di metri mentre si trovava lungo il sentiero della via normale. Quando i soccorritori lo hanno raggiunto, per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

L'allarme è scattato attorno alle 13.50, quando la Centrale del 118 ha ricevuto diverse chiamate da parte di escursionisti che si trovavano sotto la Croda del Becco e avevano notato una persona precipitare. La segnalazione è stata confermata anche dalla gestrice del Rifugio Biella. Non essendo inizialmente chiaro il punto esatto dell'incidente, è decollato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore e sono stati attivati il Soccorso alpino di Cortina e la Guardia di finanza.

Una successiva telefonata ha permesso di circoscrivere la zona delle ricerche nei pressi di Forcella Sora Forno. L'escursionista era precipitato per circa 50 metri in un avvallamento sul versante del lago di Braies, quindi nel territorio comunale di Braies. Il corpo è stato individuato su un ghiaione e l'equipaggio ha sbarcato con un verricello il tecnico di elisoccorso e il personale medico.

Una volta raggiunto l'uomo, i sanitari hanno potuto solamente constatarne il decesso. Dopo il nulla osta della magistratura, la salma è stata recuperata e trasportata a Dobbiaco, dove è stata affidata alla Guardia di finanza.