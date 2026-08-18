SELLA GIUDICARIE. Tragedia questa mattina, martedì 18 agosto, lungo la strada statale 237, all’altezza di Roncone. Un motociclista di 49 anni è morto dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere finito violentemente a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 a Roncone, frazione di Sella Giudicarie. Secondo le prime informazioni, il motociclista sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava alla guida. Ha quindi perso il controllo della moto ed è caduto sulla carreggiata.

Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti ambulanza, vigili del fuoco volontari di Roncone e polizia locale della Valle del Chiese, oltre al personale del Servizio Gestione strade della Provincia. Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’equipe medica d’urgenza a bordo dell’elicottero.

I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, proseguite a lungo nel tentativo di salvare il 49enne. Ogni sforzo si è però rivelato inutile e non è rimasto altro che constatarne il decesso.

La statale 237 è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto. La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code e colonne di veicoli.