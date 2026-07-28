TRENTO. Dopo alcuni giorni più freschi, il Trentino si prepara a un nuovo cambio di scenario meteorologico. Secondo Meteotrentino, dal pomeriggio di mercoledì 29 luglio potranno svilupparsi rovesci e temporali anche di forte intensità, destinati a spostarsi lentamente verso sud-est.

Su aree circoscritte saranno possibili precipitazioni abbondanti in poco tempo, accompagnate da forti raffiche di vento e grandinate di piccole o medie dimensioni.

Per la giornata di giovedì, invece, la probabilità di precipitazioni sarà bassa, mentre è atteso un deciso aumento delle temperature. Nei fondovalle più bassi le massime potranno infatti superare i 35-37 gradi.

Da venerdì e almeno fino alla metà della prossima settimana è prevista una nuova fase di caldo intenso. Nelle ore pomeridiane e serali non è comunque esclusa la formazione di temporali locali, che potrebbero risultare anche di forte intensità.

(foto Pat)