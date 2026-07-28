TRENTO. Caldo record e morsa dell'anticiclone africano in tutto il Trentino-Alto Adige, dove si registra la quarta ondata di calore della stagione con lo zero termico schizzato a quota 4.900 metri. Secondo le previsioni, il picco della canicola è atteso tra giovedì 30 luglio e giovedì 6 agosto, con otto giorni consecutivi di temperature ben superiori alle medie.

In Trentino, dopo i circa 33 gradi registrati a Trento, i valori sono destinati a salire di ulteriori 3 o 4 gradi nel fine settimana, come precisa Giacomo Poletti, ingegnere ambientale e docente di meteorologia per il Collegio Guide Alpine del Trentino. Uniche brevi tregue possibili: una veloce parentesi di rovesci nella serata di mercoledì 29 e una bassa probabilità di isolati temporali la prossima settimana grazie a correnti da ovest.

Scenario analogo in Alto Adige dove, come evidenzia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, la 'Hitzwelle' farà salire ulteriormente le colonnine di mercurio oltre i 34,7 gradi già toccati in Val d'Adige, accompagnati dall'arrivo delle notti tropicali.