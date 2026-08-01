PRIMIERO. Doppio intervento nel pomeriggio di oggi per il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino sulle montagne del Primiero, dove il violento temporale ha messo in difficoltà una cordata di tre arrampicatori e due escursionisti tedeschi. In entrambi i casi si è reso necessario l'intervento dell'elicottero per riportare in sicurezza le persone coinvolte.

Il primo allarme è scattato intorno alle 14, quando una cordata di tre arrampicatori è rimasta bloccata al nono tiro dello Spigolo del Velo, la classica via d'arrampicata a Cima della Madonna. I tre, impossibilitati sia a proseguire sia a scendere a causa del temporale, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112. La Centrale Unica di Emergenza ha attivato l'elisoccorso, mentre la Guardia Attiva e un operatore della Stazione di San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino si sono messi a disposizione in piazzola. Le condizioni meteo hanno però impedito inizialmente il sorvolo dell'area e il velivolo ha dovuto attendere il miglioramento del tempo. Terminato il temporale, i tre alpinisti sono stati recuperati con il verricello e trasportati a Fiera di Primiero poco dopo le 16.

Mentre era in corso questa operazione, alle 15.45 è arrivata una seconda richiesta di aiuto. Due escursionisti tedeschi erano stati sorpresi dallo stesso temporale lungo il sentiero 718 che da Passo Cereda conduce verso Forcella d'Oltro. Considerata la presenza dell'elicottero già impegnato nella zona e i tempi di circa due ore necessari per raggiungerli via terra, la Centrale ha inviato direttamente il velivolo.

I due escursionisti sono stati recuperati con il verricello e trasportati in elicottero a Fiera di Primiero, dove sono arrivati in sicurezza. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 16.30.