TRENTO. Mercoledì 18 febbraio l'Ufficio di Coordinamento nazionale delle Consulte (UCN), composto dai rappresentanti degli studenti di tutte le regioni italiane, ha eletto Riccardo Garzo, presidente CPS Trento, vice portavoce nazionale degli studenti. Per il terzo anno consecutivo, uno studente della Provincia autonoma di Trento ricoprirà la seconda più alta carica di rappresentanza studentesca a livello nazionale, confermando così il ruolo centrale delle autonomie all’interno del massimo organo di rappresentanza degli studenti italiani.



“Congratulazioni a Riccardo Garzo per questo importante e prestigioso incarico - ha affermato l’Assessore all’istruzione Francesca Gerosa -. La sua elezione a Vice Portavoce Nazionale degli Studenti rappresenta non solo un riconoscimento personale per l’impegno, la competenza e la dedizione dimostrati in questa prima parte del suo mandato, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità studentesca trentina”.



“Mi sono candidato a questo ruolo – ha sottolineato Garzo - per difendere e valorizzare i principi che questo organo deve incarnare. All’interno dell’Ufficio non si agisce come singoli individui, ma come gruppo coeso, capace di esprimere al meglio e senza distinzioni la voce di tutti gli studenti rappresentati”.



La prima riunione dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale dei Presidenti delle Consulte degli Studenti si è svolta dal 17 al 19 febbraio. L’ordine del giorno ha previsto, oltre all’insediamento del nuovo Ufficio, una serie di incontri istituzionali.



Nel corso dei lavori, gli studenti hanno incontrato anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Tra i temi affrontati: il benessere psicologico nelle scuole, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, l’edilizia scolastica, la transizione digitale e l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale.



L’incontro con il Ministro si è concluso con un confronto aperto sulle proposte dei rappresentanti degli studenti, confermando la volontà di consolidare un dialogo costante con il Ministero, nell’ottica di una scuola sempre più partecipata e orientata al benessere e alla crescita delle nuove generazioni.