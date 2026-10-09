TRENTO. Il turismo trentino cerca personale per la stagione invernale 2026/2027. Sono aperte le candidature alla campagna «Il turismo trentino cerca te», promossa dall'Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento per favorire l'incontro tra le imprese turistiche e le persone interessate a lavorare nel settore. Le opportunità riguardano alberghi, bar, ristoranti e pizzerie, con la ricerca di personale qualificato ma anche di figure operative e di supporto.

Le offerte di lavoro interessano numerosi ambiti dell'ospitalità: cucina, sala, bar, ricevimento, pulizia delle camere, wellness, manutenzione e servizi alla clientela. L'obiettivo è rispondere alle esigenze delle strutture turistiche in vista dell'inverno, offrendo occasioni di inserimento sia a professionisti esperti sia a persone interessate a intraprendere un percorso lavorativo nel settore. La campagna punta inoltre ad attirare lavoratori da fuori provincia.

Per candidarsi è necessario compilare il modulo disponibile nella pagina dedicata sul sito dell'Agenzia del Lavoro (clicca qui). Gli interessati entreranno nella Lista Turismo, un elenco di persone disponibili per la stagione invernale 2026/2027, e riceveranno le proposte maggiormente compatibili con il proprio profilo professionale. Resta possibile anche candidarsi direttamente alle singole offerte pubblicate sul portale Trentino Lavoro. I residenti o domiciliati in provincia possono rivolgersi al proprio Centro per l'impiego, mentre chi vive fuori dal Trentino può richiedere assistenza all'Agenzia.

Parallelamente prosegue il progetto «Ready to Work», promosso dalla Provincia per attrarre e formare lavoratori stranieri prima del loro arrivo. Attualmente in Argentina sono in formazione due classi di futuri camerieri di sala, che saranno disponibili per lavorare nelle strutture turistiche trentine a partire dalla fine di dicembre. Anche le aziende possono aderire alla campagna, richiedendo personale attraverso un modulo dedicato. Gli operatori dei Centri per l'impiego si occuperanno della preselezione, inviando alle strutture i curriculum dei candidati in linea con le posizioni richieste.