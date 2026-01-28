TRENTO. Continuano ad arrivare all’Asuit segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver ricevuto sms ingannevoli sul proprio telefono cellulare. I messaggi presentano testi differenti, ma hanno un elemento comune: invitano a contattare un numero telefonico che inizia con il prefisso 89 per presunte “importanti informazioni che la riguardano”.



In alcuni casi il mittente indicato è “CUP info”, in altri viene citato un presunto “Centro Unico Primario”. Si tratta, chiarisce l’azienda sanitaria, di tentativi di truffa finalizzati a indurre le persone a effettuare chiamate a numerazioni a pagamento o a fornire informazioni personali.



Asuit precisa di essere completamente estranea all’invio di questi messaggi e sottolinea che non utilizza mai numerazioni con prefisso 89 per le proprie comunicazioni con i cittadini. Le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente tramite canali riconoscibili e numeri istituzionali.



L’azienda sanitaria raccomanda quindi di non rispondere agli sms, non chiamare i numeri indicati e di cancellare immediatamente il messaggio. Chi dovesse ricevere comunicazioni di questo tipo è invitato a segnalarle alle forze dell’ordine, così da contribuire al contrasto del fenomeno e alla tutela della cittadinanza.