ROMA. I consumatori-sciatori che hanno acquistato skipass vallivi, giornalieri o plurigiornalieri nelle stagioni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 dal Federconsorzio Dolomiti Superski e dai dodici Consorzi aderenti potranno accedere a rimborsi e voucher per un valore complessivo di 30 milioni di euro.

La misura è prevista dagli impegni con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso l’istruttoria avviata nel luglio 2025 nei confronti del sistema Dolomiti Superski. Dei 30 milioni complessivi, 18 milioni saranno destinati ai voucher sconto, mentre altri 12 milioni serviranno per i rimborsi diretti.

Gli sciatori interessati potranno scegliere tra due possibilità. La prima è un voucher pari al 30% della spesa sostenutaper l’acquisto dello skipass, utilizzabile per acquisti futuri. In alternativa sarà possibile chiedere un rimborso diretto pari al 20% di quanto pagato.

Gli impegni riguardano gli acquisti effettuati nelle tre stagioni sciistiche comprese tra il 2022/2023 e il 2024/2025 e interessano sia il Federconsorzio sia i dodici Consorzi di zona aderenti.

Il provvedimento dell’Antitrust prevede inoltre un intervento di più lungo periodo. Per le prossime cinque stagioni invernali dovranno essere stabilizzate alcune promozioni e agevolazioni già deliberate sul super-skipass Dolomiti Superski. Il valore complessivo stimato di queste ulteriori misure è di circa 20 milioni di euro.