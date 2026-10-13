TRENTO. Rafforzare la sicurezza in montagna attraverso una formazione specialistica rivolta al personale provinciale. È l’obiettivo della convenzione sottoscritta tra l’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato e TSM - Trentino School of Management. L’accordo, firmato dal presidente di TSM Francesco Barone e dal direttore del Centro addestramento alpino di Moena Stefano Valeri, punta a migliorare le competenze degli operatori impegnati nelle attività di prevenzione, sicurezza e soccorso in ambiente alpino.

La collaborazione prevede corsi e aggiornamenti sulle tecniche di progressione negli alvei in condizioni estive e invernali, sullo sci alpino e sulle operazioni di soccorso nei comprensori sciistici. Sono inoltre contemplati percorsi per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore, la formazione per i lavoratori che operano mediante funi e specifici approfondimenti giuridici e sanitari.

«Questa collaborazione rappresenta un’alleanza strategica per la formazione», ha sottolineato Francesco Barone, evidenziando l’importanza delle competenze maturate dalla Polizia di Stato per qualificare il lavoro dei dipendenti provinciali e degli enti collegati. L’obiettivo è garantire maggiore efficacia e sicurezza negli interventi, soprattutto nelle situazioni operative più complesse.

Per Stefano Valeri, l’intesa permette di sviluppare una collaborazione continuativa e di trasformare l’esperienza acquisita sul campo dagli operatori della Polizia in formazione permanente. Il rinnovo della convenzione introduce nuove attività didattiche e di aggiornamento, con l’obiettivo di diffondere una maggiore cultura della prevenzione e migliorare la preparazione di chi lavora quotidianamente in montagna.