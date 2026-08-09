TRENTO. La siccità mette in difficoltà l’agricoltura, ma la soluzione non può essere quella di ridurre sistematicamente l’acqua nei fiumi. A sostenerlo sono i consiglieri provinciali del Pd del Trentino Michela Calzà e Paolo Zanella, che chiedono alla Giunta provinciale di rivedere il provvedimento sul deflusso minimo vitale.

Secondo Calzà e Zanella, ridurre il deflusso non può diventare «la scorciatoia per affrontare emergenze ormai ricorrenti». I due consiglieri richiamano anche le osservazioni del CIRF, secondo cui deroghe introdotte come eccezionali rischiano progressivamente di diventare ordinarie. Per questo, sottolineano, sarebbe più corretto parlare di deflusso ecologico, ovvero dell’acqua necessaria a mantenere vivi e funzionanti i corsi d’acqua.

A preoccupare sono anche le conseguenze sull’ecosistema dei fiumi. I pescatori, ricordano i due esponenti del Pd, segnalano che la riduzione delle portate provoca un aumento della temperatura dell’acqua e una diminuzione dell’ossigeno, condizioni che possono avere effetti anche letali sulla fauna ittica.

Per Michela Calzà e Paolo Zanella l’agricoltura deve essere tutelata, ma all’interno di un equilibrio tra i diversi utilizzi dell’acqua. In una situazione di scarsità, sostengono, il sacrificio deve essere distribuito e coinvolgere anche la produzione idroelettrica, senza far ricadere il peso dell’emergenza esclusivamente sui corsi d’acqua e sui loro ecosistemi.

Da qui la richiesta alla Giunta provinciale di introdurre limiti temporali e orari alle deroghe, soglie ecologiche inderogabili e controlli pubblici sulle portate. I consiglieri chiedono inoltre di aprire subito un confronto strutturale con tutti i soggetti interessati, senza aspettare una nuova emergenza.

«L’acqua lasciata al fiume non è una risorsa sottratta all’uomo: è la condizione perché il fiume resti vivo», concludono Calzà e Zanella, secondo i quali la crisi climatica impone programmazione, trasparenza e nuove regole per affrontare una scarsità d’acqua che non può più essere considerata eccezionale.