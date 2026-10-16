TRENTO. La crisi climatica colpisce duramente anche la nostra agricoltura trentina. La produzione di fieno e foraggio è diminuita fino al 50% in diverse aree italiane, tra cui il Trentino. È l’allarme lanciato dal WWF in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, oggi 16 ottobre.

Il quadro locale è ancora più preoccupante secondo le stime diffuse ad agosto da Coldiretti Trentino-Alto Adige: perdite medie del 40% nella produzione di foraggio, con punte fino al 60% in Val di Sole, Val di Non e Val di Fiemme. Il caldo ha fatto aumentare anche del 30% i costi energetici degli allevamenti.

La crisi interessa l’intera filiera agricola. Secondo il WWF, gli eventi climatici estremi hanno provocato nel 2026 danni per oltre 3 miliardi di euro all’agricoltura italiana. In Alto Adige, inoltre, la vendemmia è iniziata con l’anticipo più marcato mai registrato.