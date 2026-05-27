TRENTO. La scorsa notte i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento e della Stazione di Madruzzo hanno arrestato una donna, cittadina italiana già nota alle forze dell'ordine, ritenuta responsabile di rapina impropria.

L'intervento - comunica l'Arma in una nota - è scattato a seguito di una chiamata pervenuta al Numero unico di emergenza 112 da parte di una donna che aveva segnalato di essere stata aggredita poco prima a San Michele all'Adige, dopo aver dato un passaggio in auto alla presunta responsabile. Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti, la donna arrestata, una volta giunta a destinazione, avrebbe sottratto la borsetta della conducente tentando immediatamente di allontanarsi.

Alla reazione della vittima, la stessa avrebbe risposto aggredendola fisicamente, graffiandola al collo e alle braccia. Nel corso della concitata fase successiva, la donna avrebbe inoltre spruzzato dello spray al peperoncino nei confronti di un uomo intervenuto in aiuto della vittima.

Sono quindi scattate immediate ricerche da parte delle pattuglie dell'Arma presenti sul territorio, che hanno consentito di rintracciare la presunta responsabile poco distante dal luogo dei fatti e di bloccarla nel giro di pochi minuti.

La donna è stata quindi arrestata e successivamente portata presso le camere di sicurezza della Stazione dei carabinieri di Trento, a disposizione dell'autorità giudiziaria.