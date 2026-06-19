BOLZANO. Un carico “fantasma” di oltre 27 mila litri di idrocarburi, mascherato da prodotto lubrificante industriale e pronto a rifornire le auto di ignari cittadini. È questo il bilancio dell’operazione portata a termine dai finanzieri del

Comando Provinciale di Bolzano, nell’ambito della costante azione di contrasto ai traffici illeciti e alle frodi

fiscali lungo i principali assi viari transfrontalieri.



Il carico è stato intercettato lungo l’autostrada A22 da una pattuglia del Nucleo Mobile della Compagnia di

Bressanone, dopo aver fermato per un controllo, nei pressi del casello di Bolzano Nord, un autoarticolato con

targa polacca che viaggiava in direzione sud.



L’ispezione del semirimorchio centinato ha immediatamente svelato un carico imponente: 29 fusti in plastica

(denominati I.B.C.) da 1.000 litri ciascuno. Sulla carta “olio lubrificante” – nello specifico, un agente distaccante

per asfalto e cemento – in viaggio dalla Germania e apparentemente diretto nel sud Italia. Tuttavia, il riscontro

del liquido ha subito orientato i militari verso una realtà ben diversa, evidenziando caratteristiche del tutto

assimilabili al gasolio da autotrazione.



A far crollare definitivamente il castello documentale è stato lo screening investigativo eseguito in tempo reale

dalle Fiamme Gialle sulla società destinataria. I finanzieri hanno infatti rilevato una macroscopica incongruenza: la ditta indicata nei documenti è in realtà un’agenzia marittima che opera nell’intermediazione dei trasporti. Un profilo aziendale per il quale appare del tutto inverosimile il fabbisogno o lo stoccaggio di tonnellate di prodotti industriali per l’edilizia.



Per gli investigatori è emerso chiaramente come il nominativo della società campana fosse stato inserito a

tavolino al solo scopo di fornire una parvenza di legalità al trasporto, creando così un paravento formale per

superare indenni i controlli su strada.



I successivi riscontri tecnici hanno confermato il quadro sanzionatorio. Il conducente del mezzo, di nazionalità

polacca, non è stato in grado di esibire il “Codice Amministrativo di Riscontro” (C.A.R.), documento

informatico introdotto dal Testo Unico delle Accise (T.U.A.) tassativamente richiesto per tracciare la

circolazione degli oli lubrificanti sul territorio nazionale.



L’intera spedizione si è configurata così come un palese tentativo di contrabbando, finalizzato alla sottrazione fraudolenta del pagamento delle accise e delle imposte gravanti sui prodotti energetici, stimate in circa 17 mila euro.



Al termine delle attività, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’autoarticolato e del carico

trasportato, quantificato in 23.040 chilogrammi (pari a circa 27.593 litri) di presunto gasolio. Contestualmente, la

perquisizione della cabina di guida ha portato al sequestro di tre telefoni cellulari e della documentazione di

trasporto. Il conducente del mezzo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Bolzano per il delitto di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti

energetici.



L’operazione di servizio testimonia la costante vigilanza attuata dalla Guardia di Finanza a tutela delle entrate

dello Stato e, al contempo, salvaguarda gli operatori economici onesti del settore, contrastando la concorrenza

sleale di prodotti immessi sul mercato a prezzi illecitamente competitivi.



Si evidenzia che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della

presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini sarà definitivamente accertata

solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.